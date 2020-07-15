«Из аудиторий никого не выводили»: Александр Седунов рассказал о ЕГЭ в Псковской области

11:19, 15 июля 2020, ПАИ

В этом году Единый государственный экзамен в Псковской области сдают более 2,5 тысяч выпускников, напомнил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Экзаменационная кампания в этом году началась 3 июля. «Уже завтра, 16 июля, нам предстоит ещё один массовый экзамен - обществознание. 6 и 7 июля массовые экзамены у нас уже проходили. Тогда ребята сдавали русский язык, который был разделён на два дня. К тому же достаточно много выпускников сдавали профильную математику 10 июля», - рассказал председатель комитета.

Он подчеркнул, что в Псковской области в штатном режиме работают все 35 пунктов проведения ЕГЭ. «В этом году, конечно, условия особые. Это связано с санитарными и гигиеническими нормами сдачи ЕГЭ. Никаких проблем здесь не возникает. Сотрудники нашего комитета постоянно находятся в пунктах проведения экзаменов, ведут контроль за процессом. Мы видим, что все механизмы, связанные с размещением детей, разграничением дистанций на пришкольной территории, вопросы, связанные с распределением потоков, термометрией, средствами защиты и дезинфекторами, - всё это работает и исполняется», - заверил Александр Седунов.

Абсолютно все взрослые в пунктах проведения ЕГЭ работают в масках. Ребята надевают маски по желанию - не всем удобно сосредотачиваться на заданиях, сидя за партой в маске. «Никаких эксцессов у нас не было. Из аудиторий со шпаргалками и мобильными телефонами никого не выводили», - сообщил Александр Седунов.

Пока результаты экзаменов неизвестны. Баллы по литературе, географии и информатике, которые ребята сдали ещё 3 июля, обнародуют в ближайшие дни - сегодня-завтра.

В оставшееся время выпускникам предстоит сдать такие экзамены: 16 июля — обществознание, химия; 20 июля — биология, письменная часть иностранных языков; 22 и 23 июля — устная часть иностранных языков. 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.