Грахов объяснил, почему строительство в Псковской области должно быть незаметным и быстрым

12:05, 16 июля 2020, ПАИ

Председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live объяснил, почему строительство в Псковской области должно быть незаметным и быстрым.

«Любые объекты можно разделить на два типа: те, про которые все знают и слышат, и те, которые строятся, но мы про этот объект не знаем, а потом – бац! – и он есть. Детский сад в Неёлово - как раз тот объект, который не на слуху, потому что он делается так, как должен делаться. Не должно быть такого, что объект строится и требует постоянного участия председателя комитета по строительству, вице-губернатора или даже губернатора», - подчеркнул Сергей Грахов.

По его словам, сад в Неёлово строится «очень нормально, хорошо, спокойно – так, как это должно быть». «Технические вопросы подрядчики решают сами, заказчик достаточно оперативно даёт обратную связь, финансирование открыто, с материалами хорошо, людей на объекте достаточно. Любо-дорого посмотреть. Стараемся прийти к тому, чтобы все объекты, которые строятся в регионе, строились, как грибы после дождя, незаметно, но быстро», - подытожил Сергей Грахов.