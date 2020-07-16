Иван Штылин: В спорте как в бане – все равны

15:25, 16 июля 2020, ПАИ

«В спорте как в бане – все равны», – рассказал директор Ледового дворца в Пскове Иван Штылин в эфире ПАИ-live 16 июля.

«У нас тренируются высокопоставленные люди, но они никак свой статус не демонстрируют: как и все катаются, переодеваются в общей раздевалке, пьют чай, делятся впечатлениями, – отметил он. – Мы рады на льду всем. Понятно, что профессионалом станет один из 1000, но наша задача – скорее приобщить как можно больше людей к спорту».

Иван Штылин рассказал, что он частный гость массового катания на коньках. «Но тренировки хоккейные в мой режим пока не вписывается. Почти 4 месяца я и футболом не занимался, пришлось даже удочку взять, потому что это чуть ли не единственный доступный «вид спорта», – добавил он.

Кроме этого, Иван Штылин подчеркнул, что Ледовый дворец в Пскове стал центром спортивного туризма