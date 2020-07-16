«Бац! – и он есть»: Сергей Грахов о строительстве в Псковской области

20:00, 16 июля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию прямого эфира ПАИ-live с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым.

Александр Машкарин выяснил, насколько соответствует ожиданиям новый детский сад в Неёлово, почему в Новоржевском районе отказываются строить дом для переселенцев и в связи с чем затягивается строительство новой школы в Великих Луках.

Кроме этого, темой для разговора стали реконструкция стадиона «Машиностроитель» и ситуация на рынке жилья в Псковской области.

Новый детский сад в Неёлово

– Как вы оцениваете работу по строительству детского сада на 270 мест в Неёлово? Всё ли в порядке? Сдадут ли детский сад в срок?

– Любой объект можно разделить на два типа. Тот, про который все знают и слышат. И тот, который строится, но мы про него не знаем, а потом – бац! – и он есть.

Этот детский сад как раз тот объект, который не на слуху, потому что он делается так, как должен делаться. Не должно быть так, что объект строится, и требуется постоянное присутствие на объекте председателя комитета по строительству, вице-губернатора или даже губернатора.

Здесь объект строится действительно очень хорошо, спокойно – так, как это должно быть. Технические вопросы подрядчики решают сами, заказчик достаточно оперативно даёт обратную связь, финансирование открыто, с материалами хорошо, людей на объекте достаточно. Любо-дорого посмотреть.

Стараемся прийти к тому, чтобы все объекты, которые строятся в регионе, строились как грибы после дождя – незаметно, но быстро.

Проблемы в Новоржевском районе

– Как продвигается переселение людей из аварийного жилого фонда в Великолукском, Дновском и Новоржевском районах? Ситуация в районах разная? Есть передовики и отстающие?

– Такое всегда бывает – кто-то лучше, кто-то хуже. В данной ситуации примерно одинаково – ноздря в ноздрю – идут Великолукский и Дновский районы. Там полное содействие администрации, главы постоянно на прямом контакте с подрядчиками, все вопросы решаются очень оперативно. Это такие объекты, где я появляюсь просто посмотреть, как идет строительство. Постоянного моего присутствия, присутствия управления капстроительства там не требуется. Потому что нормально строят, качество хорошее, людей достаточно, в сроки укладываются. Они всё сделают – профессионалы.

К сожалению, есть у нас отстающие. Для Новоржевского района есть уникальный шанс построить новое здание. Это должен быть первый новый многоквартирный дом за последние несколько десятилетий в Новоржевском районе.

Что является показателем жизни и развития любого населенного пункта? Это не количество магазинов, это количество башенных кранов. Краны есть – живет. Кранов нет – он не живет. Спасибо большое Михаилу Юрьевичу [Ведерникову – губернатору Псковской области], он максимальное количество денег притягивает именно в строительство.

Честно, не могу понять позицию администрации муниципалитета, когда губернатор даёт такое поручение, чтобы люди переехали не в 20-30-летние дома. А мы просто натыкаемся на волну непонимания [со стороны главы Новоржевского района Софьи Пугачевой], на стену какую-то, когда нам говорят, что новый дом не нужен.

И с расселением в прошлом году [в Новоржевском районе] пришлось подключаться комитету по строительству, фактически в ручном режиме докручивать. Там две квартиры осталось, которые куплены для людей, но люди находятся в отъезде. До сих пор им не могут вручить на подпись договоры.

При этом причины называются такие – человек находится в другом городе, COVID и прочее. У меня вопрос – почему в других районах такой проблемы нет, а здесь эта проблема есть? То ли это наплевательское отношение на людей. Честно, не могу понять принцип такой работы. Мы переселяем людей не для галочки. А когда такое отношение, то оно вызывает неприятное удивление.

– Может быть в Новоржевском районе есть проблемы с администрированием.

– Может быть, да.

Строительство новой школы в Великих Луках

– Есть в Псковской области строящиеся объекты, которые вызывают опасения с вашей стороны?

– В Великих Луках идёт строительство школы. Объект уникальный – школа на 825 мест с бассейном. Это целый комплекс зданий, сооружений. Объект очень большой, очень сложный. Когда подрядчик начал строительство, выползли непредвиденные обстоятельства – грунтовые воды. Их не могли спрогнозировать. Пришлось переделывать фундамент двух блоков.

Плюс еще ситуация с COVID сильно сократила рынок строителей. Каменщиков просто не оказалось. А их и так был дефицит. Рабочие должны быть высококвалифицированными. Поэтому есть отставание от графика, подрядчик пытается его нагнать. Это тот объект, который постоянно посещаю, он требует внимания.

«Машиностроитель»

– Еще одна большая стройка – стадион «Машиностроитель». Как там идут работы?

– Было много упреков, что затянули, обещали, а не сделали. Упрекать можно сколько угодно, на самом деле. Но то, что этот стадион получится очень хорошим, красивым, современным – это факт. То, что он будет достроен – это тоже факт. Сейчас работы на завершающем этапе.

Большинство проблем, которые были, решены. Сейчас возникают производственные вопросы, которые имеют место на любой строительной площадке. Планируем, что осенью объект завершим полностью.

Ситуация на рынке жилья в Псковской области

– Ваш комитет курирует рынок жилья в Псковской области. Как сейчас обстоят дела со сроками ввода в эксплуатацию жилья, застрахованы ли люди от срыва стройки?

– С июля 2019 года действуют новые правила по долевому строительству – эскроу-счета. Благодаря этому механизму любой гражданин, который покупает дом на этапе строительства, до ввода в эксплуатацию, застрахован на 100%. Все риски за него берет на себя банк, который непосредственно общается с застройщиком.

В области порядка 35 многоквартирных домов на этапе активной стройки. Максимальное отставание, которое прогнозируется – 1,5 - 2 месяца. В принципе, для многоквартирного дома это небольшое отставание. Например, детский сад на улице Дружбы в Великих Луках еще месяц назад имел двухмесячное отставание от графика, а сейчас отставания нет. Они за месяц сократили отставание и вошли в график. Они вышли из той ситуации, которая мешала разогнаться, дополнили объект людьми, и ускорился процесс стройки. Такая же история с любым многоквартирным домом.

То, что снизилась покупательская способность населения, это факт. Но здесь большое спасибо президенту и правительству – они предприняли уникальные меры. Сделали механизм помощи кредитования застройщиков, ввели льготную ипотеку под 6,5% – она у нас стала пользоваться популярностью. Механизм стал популярен, и президент дал поручение повысить максимальную стоимость квартиры с 3 млн до 6 млн. К сожалению, программа будет действовать до ноября. Рекомендую поторопиться.

Сейчас ситуация на рынке жилья выходит на «доковидный» уровень.