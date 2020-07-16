Игорь Иванов представил коллективу санатория «Хилово» нового директора

23:14, 16 июля 2020, ПАИ

16 июля председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов представил коллективу санатория «Хилово» нового директора – Игоря Феоктистова.

«Представил всему медицинскому персоналу, всем сотрудникам здравницы нового руководителя. Это врач и хороший управленец –Феоктистов Игорь Геннадьевич. Приняли хорошо! Впереди большой путь и много работы!» – сообщил Игорь Иванов в своём Instagram-аккаунте.

Председатель Псковского облсовпрофа отметил, что в санатории также работает новая контрольная ревизионная комиссия учреждения и Псковского облсовпрофа.

«Нужные санаторию и профсоюзу управленческие решения уже принимаются! Дальше – больше! Уверен, что всё будет хорошо! Особенно радостно, что санаторий уже принимает отдыхающих, которые очень довольны, тем, как их принимают!» – добавил Игорь Иванов.

Игоря Феоктистова назначили директором санатория «Хилово» 15 июля.