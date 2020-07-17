3 372 человека заразились коронавирусом в Псковской области

00:20, 17 июля 2020, ПАИ

Всего 3 372 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 18 человек.

От коронавируса за сутки избавились 76 человек (всего – 1 938). «Сегодня количество выздоровевших в четыре раза больше числа новых случаев. В активных очагах только +1 на «Йура Корпорейшн», – отметил глава региона.

«К сожалению, при этом добавилось ещё +2 смерти, отчёты по которым пришли после прохождения пика заболевания. Соболезную всем родственникам и близким умерших от COVID-19», – добавил Михаил Ведерников.

Губернатор пояснил, что если в Псковской области будет сохраняться та же динамика в отношении числа новых случаев, то через пару недель регион сможет выйти на третий этап снятия ограничений.