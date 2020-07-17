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За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших
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Общество

За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в четыре раза больше, чем заболевших

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области количество людей, поборовших коронавирусную инфекцию, за сутки превысило число инфицированных в четыре раза. 76 пациентов с COVID-19 выздоровели, и только 18 человек заболели. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«Если в Псковской области будет сохраняться та же динамика в отношении числа новых случаев, через пару недель сможем выйти на третий этап снятия ограничений», - добавил глава региона.

Всего в Псковской области 3372 человека заразились коронавирусной инфекцией, вылечились – 1938 человек, 41 пациент с коронавирусом умер.

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