Все регионы России прошли пик эпидемии, заявил эксперт

08:42, 17 июля 2020, ПАИ

Все российские регионы прошли пик заболеваемости COVID-19, эпидемия коронавируса в стране угасает. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», - отметил специалист по статистике.

«Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных зеленым цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, желтым показаны регионы с медленным снижением, в светло-красных регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение, красные же регионы еще находятся в зоне сильной турбулентности [индекс заболеваемости выше единицы – ПАИ]», - сказал Тавадян.

Индекс заболеваемости рассчитывается по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного коронавирусом. Если индекс меньше единицы, то распространение инфекции в регионе угасает.

Псковская область входит в группу «зеленых» регионов, исходя из карты распространения коронавируса, представленной экспертом. Индекс меньше единицы также фиксируется в Магаданской, Московской, Брянской, Тверской, Курской, Белгородской, Воронежской и Пензенской областях, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Туве, Забайкалье, Приморье, Дагестане, Калмыкии и Чечне.

В числе регионов со сложной ситуацией по коронавирусу находятся Оренбургская область, Коми, Севастополь, Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий АО, Еврейская АО, Крым, Сахалинская область, Курганская область и Алтайский край.

Псковская область стабильно держится в числе «зеленых» регионов с индексом распространения инфекции меньше единицы. Еще 7 июля этот показатель в регионе снизился до 0,7. 13 июля индекс вырос до 0,9, однако 14 июля снова упал до 0,7.