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Общество

Экспозиции музейного квартала в Изборске открылись для посетителей

Фото: Изборский музей-заповедник.

Купеческие усадьбы музейного квартала Изборского заповедника открылись для посетителей после карантина. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Гостям города доступны экспозиции «Изборск - святые места для русской культуры» в доме купца Белянина, «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова и «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» во флигеле дома купца Анисимова.
Усадьбы открыты ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также музейщики рассказали о новых экспонатах музейного собрания. «Замечательный подарок сделала Галина Николаевна Ефимова – сундук для сапожных принадлежностей и лапти. Это семейные реликвии, которые бережно хранились более 100 лет. Когда-то сундук принадлежал деду Галины Николаевны – Кузьме Егоровичу», - рассказали сотрудники музея.

Фото: Изборский музей-заповедник.

На крышке сундука сделана надпись химическим карандашом: «Здесь находятса 10 пар колодокъ, 5 паръ левых. 5 паръ (правых-?), сапожный ножъ и молотокъ и клещы сапожные от писалъ Кузьма Егоров 1916 года 16 сентября рядовой солдат 2 Камеского(-?) пограничново полка 8 сотни Егоров».

Кузьма Великанов с супругой. Фото: Изборский музей-заповедник.

Изборский музей-заповденик с 27 июня принимает туристов после долгого перерыва. Более 6 тысяч человек за первые недели посетили Изборскую крепость, всплеск туристического потока наблюдается и в Печорах. Репортаж из музея сето в деревне Сигово читайте здесь.

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