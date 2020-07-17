Почти 14 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:03, 17 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировано 13 952 406 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 592 757 человек. Количество выздоровевших – 8 284 285.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 695 025. В этой стране от коронавируса умерло 141 118 человек, выздоровело – 1 679 633.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 752 797 человек, выздоровело 531 692 пациента, умерло – 11 937. В Псковской области выявлено 3 372 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 1 938 человек, умерло – 41.