Артснаряд обезврежен в Великих Луках

09:11, 17 июля 2020, ПАИ

В Псковской области спасатели за последние сутки обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в Великих Луках группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.

Ранее великолукские спасатели в Басковском переулке в Опочке обезвредили два артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров.