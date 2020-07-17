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Общество

Артснаряд обезврежен в Великих Луках

В Псковской области спасатели за последние сутки обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в Великих Луках группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.

Ранее великолукские спасатели в Басковском переулке в Опочке обезвредили два артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров.

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