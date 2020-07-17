Более 6,4 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
16 июля в стране зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 681 человек.
Всего по состоянию на утро 17 июля в России выявлено 759 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 539 373 человека выздоровело, 12 123 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.