В Пскове на сутки закроется участок улицы Леона Поземского

10:51, 17 июля 2020, ПАИ

Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется на сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы от улицы Олега Кошевого до улицы Александра Невского.

В качестве объезда определены улица Ипподромная и улица Труда. Кроме того, меняется также маршрут псковских автобусов.