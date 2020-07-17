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Общество

В Пскове на сутки закроется участок улицы Леона Поземского

Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется на сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы от улицы Олега Кошевого до улицы Александра Невского.

В качестве объезда определены улица Ипподромная и улица Труда. Кроме того, меняется также маршрут псковских автобусов.

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