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Общество

Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове

Фото: Александра Ефимова.

Аистиха Ася снова улетела из дома в городе Острове. Ее хозяйка Александра Ефимова опасается за жизнь птицы, поскольку она привыкла жить с людьми и не может сама добывать себе еду. Объявление о пропаже жительница Острова написала в соцсетях.

Женщина рассказала, что черный аист улетел из частного дома на улице Калинина, птица находится на свободном выгуле, крылья не подрезаны. Однако «на природе он не выживет, - заявляет хозяйка. - Так как был подобран около гнезда совсем маленьким, левая нога была травмирована. Сейчас ему 4 года, еду добывать не сможет и привык к кормлению».

Дружелюбная Ася уже много лет живет с Александрой в компании с другими животными. Фото: Александра Ефимова.

Владелица аиста допускает, что Ася могла приземлиться к тем, у кого есть куры. Дружелюбная Ася ладит с собаками, кошками и лебедями, которых Александра тоже приютила совсем маленькими.

Женщина просит тех, кто заметит черного аиста, сообщить по телефону: 8 (911) 350-07-77.

Потеряшку уже искали в мае этого года. Тогда аистиха улетела и приземлилась неподалеку, на территории воинской части. Утром аиста нашли военные: пытались кормить Асю хлебом и даже поймали лягушку. А потом узнали, что ее ищет хозяйка. Когда владелица домашнего аиста узнала, что Ася нашлась, побежала за ней не раздумывая, прямо в халате. 

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