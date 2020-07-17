0
16:09
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
16:03
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
15:49
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
15:46
Стало известно, когда включат фонтаны в Пскове
15:08
Гельдтова баня готовится к реконструкции? (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:05
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
14:44
Пробный запуск фонтанов состоялся в Великих Луках
Еще новости
Общество

От рук оккупантов в Псковской области погибло 19 тысяч человек

В Псковской области от рук оккупантов погибло 19 тысяч человек. Об этом рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

«Специальная комиссия после освобождения территорий оценивала ущерб от нацистского режима, - отметил Валерий Кузьмин. – Числа неточны и приблизительны».

Всего в Псковской области и Великолукском районе от рук оккупантов погибло 19 тысяч человек.

«Виновники преступлений не найдены, но перечислены их должности и фамилии – немецкие, прибалтийские и даже русские», - добавил Кузьмин, отметив, что необходимо хотя бы приблизительно знать количество пострадавших от оккупации человек.

Ранее Валерий Кузьмин отметил, что оккупация Псковской области имеет все признаки геноцида.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
17 июля 2020
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
17 июля 2020
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
17 июля 2020
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
Стало известно, когда включат фонтаны в Пскове
17 июля 2020
Стало известно, когда включат фонтаны в Пскове
Гельдтова баня готовится к реконструкции? (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 июля 2020
Гельдтова баня готовится к реконструкции? (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
17 июля 2020
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
Пробный запуск фонтанов состоялся в Великих Луках
17 июля 2020
Пробный запуск фонтанов состоялся в Великих Луках
Ольга Алексеева стала новым художественным руководителем ансамбля «Псков»
17 июля 2020
Ольга Алексеева стала новым художественным руководителем ансамбля «Псков»

Идет загрузка...