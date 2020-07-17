От рук оккупантов в Псковской области погибло 19 тысяч человек

16:22, 17 июля 2020, ПАИ

В Псковской области от рук оккупантов погибло 19 тысяч человек. Об этом рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

«Специальная комиссия после освобождения территорий оценивала ущерб от нацистского режима, - отметил Валерий Кузьмин. – Числа неточны и приблизительны».

Всего в Псковской области и Великолукском районе от рук оккупантов погибло 19 тысяч человек.

«Виновники преступлений не найдены, но перечислены их должности и фамилии – немецкие, прибалтийские и даже русские», - добавил Кузьмин, отметив, что необходимо хотя бы приблизительно знать количество пострадавших от оккупации человек.

Ранее Валерий Кузьмин отметил, что оккупация Псковской области имеет все признаки геноцида.