Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями

18:02, 17 июля 2020, ПАИ

Мягкими и удобными сиденьями оснащены пригородные поезда Псков – Великие Луки, первый из которых 17 июля в 17:30 отправился в пилотный рейс с железнодорожного вокзала в Пскове. Об этом рассказали начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В поездах несколько другая конструкция пассажирского салона, – отметил Виталий Григорьев. – Там мягкие, удобные сиденья, и они разъединены между собой, чтобы пассажиры могли принимать удобную позу».

Согласно требованиям Роспотребнадзора, туалеты в таких вагонах не обязательно оснащать туалетными принадлежностями, но они в поездах есть.

«Более чем уверен, что поездка в этих поездах будет комфортной», – отметил Виталий Григорьев.

Поезд Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков запущен с сегодняшнего дня. Поезд будет ходить по пятницам, субботам, воскресеньям с отправлением из Пскова в 17:30 и прибытием в Великие Луки в 22:45 с остановками в Порхове, Дно, Дедовичах, Сущево, Локне и Новосокольниках.

В обратном направлении поезд пойдёт с 18 июля и будет ходить также по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Великих Лук назначено на 6:50, прибытие в Псков – на 11:52. Промежуточные станции те же.

Билеты можно купить на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.