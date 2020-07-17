«ВКонтакте» научится распознавать нецензурные жесты в клипах

23:12, 17 июля 2020, ПАИ

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в сервисе «Клипы». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Команда платформы предполагает, что это решение сделает просмотр видеороликов более комфортным для зрителей и избавит пользователей соцсети от негативного контента.

Планируется, что система научится распознавать в клипах грубые жесты, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником. «Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук», – отметили в пресс-службе.

«Клипы» – это лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. К примеру, при помощи ленты «Клипов» и TikTok молодой парень из Пскова набрал миллионы подписчиков, снимая на видео свои экстремальные трюки. Как псковский тиктокер набрал подписчиков больше, чем у Little Big, читайте здесь.