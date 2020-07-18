Судьба лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе будет зависеть от депутатов – Ведерников
Судьба детского лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе будет зависеть от депутатов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём видеообращении к жителям региона.
«Подробно обсудили эту тему с представителями муниципалитетов, с владыкой Тихоном, с родителями и спортсменами», - напомнил губернатор, добавив, что территория лагеря находится в неудовлетворительном состоянии.
Согласно заключению Роспотребнадзора, в этом году дети не будут заниматься в лагере.
«Следующий год остаётся под большим вопросом», - подчеркнул губернатор.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил восстановить инфраструктуру лагеря, и дети смогут заниматься не 21 день в году, а больше.
«Часть лагеря предполагалось использовать под семинарию, - отметил глава региона. – Вопрос обсуждался, но никаких окончательных решений не принято».
Также Михаил Ведерников подчеркнул, что без участия депутатов никто не может принять никакого решения.
«Окончательное слово будет за депутатами, - добавил Ведерников. – Пока мы взяли паузу, чтобы разобраться в тонкостях».
Кроме того, губернатор рассказал, что слухи и скандалы вокруг лагеря повлияли на потенциального инвестора и теперь он не рассматривает вопрос вложения средств в инфраструктуру лагеря.