Судьба лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе будет зависеть от депутатов – Ведерников

16:32, 18 июля 2020, ПАИ

Судьба детского лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе будет зависеть от депутатов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём видеообращении к жителям региона.

«Подробно обсудили эту тему с представителями муниципалитетов, с владыкой Тихоном, с родителями и спортсменами», - напомнил губернатор, добавив, что территория лагеря находится в неудовлетворительном состоянии.

Согласно заключению Роспотребнадзора, в этом году дети не будут заниматься в лагере.

«Следующий год остаётся под большим вопросом», - подчеркнул губернатор.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил восстановить инфраструктуру лагеря, и дети смогут заниматься не 21 день в году, а больше.

«Часть лагеря предполагалось использовать под семинарию, - отметил глава региона. – Вопрос обсуждался, но никаких окончательных решений не принято».

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что без участия депутатов никто не может принять никакого решения.

«Окончательное слово будет за депутатами, - добавил Ведерников. – Пока мы взяли паузу, чтобы разобраться в тонкостях».

Кроме того, губернатор рассказал, что слухи и скандалы вокруг лагеря повлияли на потенциального инвестора и теперь он не рассматривает вопрос вложения средств в инфраструктуру лагеря.