Первый прямой рейс из Пскова в Симферополь вылетит 1 августа

16:33, 18 июля 2020, ПАИ

1 августа вылетит первый прямой рейс из Пскова в Симферополь. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям Псковской области.

«Мы подготовили документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем, - рассказал Михаил Ведерников. – Рассчитываем, что первый самолёт полетит уже 1 августа».

Глава региона также напомнил, что 17 июля состоялся запуск железнодорожного сообщения Псков – Великие Луки.

«Это проект, которого мы ждали ни один год, - отметил губернатор. – Он сделает доступным для жителей юга области все социальные, медицинские, досуговые учреждения регионального центра».

Губернатор отметил, что на маршрут был поставлен лучший доступный пригородный транспорт от РЖД.

«Он будет курсировать по расписанию, которое позволяет одним днём приехать в Псков и вернуться домой», - рассказал Михаил Ведерников, добавив, что дальнейшая судьба маршрута будет зависеть от востребованности и наполняемости.

В частности, будет скорректировано расписание и периодичность. Глава региона выразил благодарность партнёрам из РЖД.

Также губернатор напомнил о запуске летнего железнодорожного маршрута из Пскова в Евпаторию со 2 августа.

«Жители Псковской области смогут доехать до Крыма без пересадок, уже запланированы 12 рейсов вплоть до 3 сентября», - добавил Ведерников.

По словам губернатора, если бы не коронавирус, то в плане развития транспортной инфраструктуры получилось бы двигаться ещё быстрее.