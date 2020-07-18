Сроки второй волны коронавируса в России оценили в Минздраве

12:37, 18 июля 2020, ПАИ

В Министерстве здравоохранения оценили сроки второй волны коронавируса в России. Главный инфекционист ведомства, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов отметил, что осенью будет наблюдаться рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной, пишет РБК.

К этому времени у многих россиян уже появится иммунитет к коронавирусу. Вторая волна, как считают в Минздраве, будет слабее первой. К тому же, специалист считает, что люди стали серьёзнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики, что позволит не допустить распространение инфекции.

В Псковской области коронавирусом заболели 3 402 человека, умерло 43.