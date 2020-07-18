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Общество

Тело известного блогера Анны Амбарцумян нашли в московском отеле

Фото с Instagram Анны Амбарцумян

В одном из московских отелей обнаружили тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительной причиной смерти стала передозировка.

Погибшая выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении и вела популярный блог в Instagram. За её жизнью наблюдали 367 тысяч человек. Следователи начали проверку.

В конце июня разбилась насмерть на мотоцикле 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропицель.

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