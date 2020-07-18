Тело известного блогера Анны Амбарцумян нашли в московском отеле
В одном из московских отелей обнаружили тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Предварительной причиной смерти стала передозировка.
Погибшая выступала в качестве эксперта на различных ток-шоу на телевидении и вела популярный блог в Instagram. За её жизнью наблюдали 367 тысяч человек. Следователи начали проверку.
В конце июня разбилась насмерть на мотоцикле 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропицель.