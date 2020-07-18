Пандемия заставляет нас искать новые формы – Вера Емельянова о концерте «Спасибо медикам!»

18:33, 18 июля 2020, ПАИ

«Пандемия заставляет нас искать новые формы, новые варианты и, в общем-то, достигать серьёзных, значимых целей. Ощущение, что мы можем собраться вместе, несмотря ни на что, и помочь тем, кому это сейчас необходимо», – отметила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова перед началом благотворительного концерта «Спасибо медикам!» 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это совершенно новое ощущение возможностей наших людей, предпринимателей, зрителей по отношению к тому времени, в котором мы живем, – подчеркнула она. – Здорово, что есть добровольцы, есть люди, которые придумывают такие новые формы. И есть замечательная перспектива, потому что мы вновь ощущаем, что обладаем таким человеческим потенциалом. В сегодняшнее время мы доказываем, что абсолютное большинство людей способно творить добрые дела».

Вера Емельянова рассказала, что место, где проходит концерт, красивое и уникальное, и она впервые побывала здесь. По ее словам, это место может стать точкой развития туризма и экотуризма.

«Для нас это новый формат, – продолжила она. – Мы видели похожие формы проведения массовых мероприятий в других странах. А в Псковской области – это впервые. И мне кажется, что такие формы будут приживаться, и они вызывают интерес. Самое важное, нам надо обеспечить безопасность для людей. Мы же не сняли ограничения на зрелищные мероприятия».

Первый вице-губернатор отметила, что на концерте все стараются соблюдать социальную дистанцию.

Благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!» проходит на базе отдыха «Скай Ранчо» – в двух километрах от Изборска. Музыканты, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, будут выступать в течение 2,5 часов.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путевок и курсовок для переболевших коронавирусом медикам.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

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