Вера Емельянова поблагодарила зрителей и участников концерта «Спасибо медикам!» за солидарность

19:55, 18 июля 2020, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила зрителей и участников благотворительного концерта «Спасибо медикам!» за активность и солидарность, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что динамика позволила выйти на второй этап снятий ограничений. «На 50 процентов снизилась заболеваемость. Но это не говорит о том, что вирус ушёл», – пояснила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также поблагодарила собравшихся за соблюдение дисциплины. «Я думаю, что сегодня мы все ощущаем себя единой семьей, и вместе мы можем победить любую беду», – добавила она.

Благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!» проходит на базе отдыха «Скай Ранчо» – в двух километрах от Изборска. Музыканты, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступают в течение 2,5 часов.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путевок и курсовок для переболевших коронавирусом медикам.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

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