689 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:39, 19 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 689 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 026 случаев), на третьем – Псковский район (279 случаев).

Всего в Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.