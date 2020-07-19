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Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

19 июля в 10:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началась Божественная литургия в неделю 6-ю по Пятидесятнице. Прямую трансляцию богослужения организовала Псковская епархия.

Предстоящие прямые трансляции богослужений из обители:

– 23 июля в 18:00 – всенощное бдение;

– 24 июля в 10:00 – Божественная литургия в день памяти равноапостольной княгини Ольги.

Храмы Псковской епархии вновь открылись для прихожан и туристов с 3 июля.

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