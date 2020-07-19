1026 человек заболели коронавирусом в Пскове

10:20, 19 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 026 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (689 случаев), на третьем – Псковский район (279 случаев).

Всего в Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.