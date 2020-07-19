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Общество

Более шести тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

18 июля в стране зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 481 человек.

Всего по состоянию на утро 19 июля в России выявлено 771 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 550 344 человека выздоровело, 12 342 – умерло.

В Псковской области зарегистрирован 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.

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Более 8,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более шести тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки 1026 человек заболели коронавирусом в Пскове 689 человек заразились коронавирусом в Великих Луках В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса Почти 260 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки 35 заражённых коронавирусом пациентов выздоровели в Псковской области за сутки Почти 8 млн человек в мире избавились от COVID-19 693 исследования на коронавирус провели в Псковской области за сутки Михаил Ведерников: Обстановка с коронавирусом в Псковской области улучшается
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