Более шести тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
18 июля в стране зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 481 человек.
Всего по состоянию на утро 19 июля в России выявлено 771 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 550 344 человека выздоровело, 12 342 – умерло.
В Псковской области зарегистрирован 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.