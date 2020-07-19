0
23:54
Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
22:53
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
22:36
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
21:31
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
20:36
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19:35
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
18:30
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
Еще новости
Общество

Как спасти утопающего, рассказали новобранцам студенческого спасательного отряда Псковской области

Фото: ВСКС Псковская область

Первое теоретическое и практическое занятие состоялось для участников студенческого спасательного отряда Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения студенческого корпуса спасателей «ВСКС Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Участникам рассказали, чем отличается аттестованный пляж от несанкционированного, проинструктировали, как спасти и оказать первую помощь утопающему, как помочь уставшему пловцу. Ребята поупражнялись в использовании оборудования для первой помощи тонущему – в забрасывании спасательного конца Александрова и спасательного круга.

Фото: ВСКС Псковская область

«Спасение людей требует хороших знаний и практических навыков, отработанных в ситуациях, приближенных к настоящим», – подчеркнули инструкторы.

Подробнее о проекте и как присоединиться к корпусу спасателей читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
19 июля 2020
Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
19 июля 2020
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
19 июля 2020
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
19 июля 2020
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19 июля 2020
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
19 июля 2020
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
19 июля 2020
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
19 июля 2020
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля

Идет загрузка...