Как спасти утопающего, рассказали новобранцам студенческого спасательного отряда Псковской области

22:21, 19 июля 2020, ПАИ

Первое теоретическое и практическое занятие состоялось для участников студенческого спасательного отряда Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения студенческого корпуса спасателей «ВСКС Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Участникам рассказали, чем отличается аттестованный пляж от несанкционированного, проинструктировали, как спасти и оказать первую помощь утопающему, как помочь уставшему пловцу. Ребята поупражнялись в использовании оборудования для первой помощи тонущему – в забрасывании спасательного конца Александрова и спасательного круга.

«Спасение людей требует хороших знаний и практических навыков, отработанных в ситуациях, приближенных к настоящим», – подчеркнули инструкторы.

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