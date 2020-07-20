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Общество

Россия обогнала Европу по количеству построенных квартир за три года

За последние годы среди европейских стран Россия лидирует по числу построенных квартир. В среднем на каждого россиянина в стране приходится по одной комнате. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Эксперты выяснили, что в России за три года построили более 3,3 миллиона квартир, а это 227 квартир на 10 тысяч населения. Критерием рейтинга стала оценка количества квартир, построенных за последние три года, в пересчете на душу населения.

Это самый большой показатель среди 29 стран Европы. Таким образом, в России строится очень много квартир, однако иногда они небольшой площади и с малым количеством комнат.

Вторую строчку в рейтинге заняла Австрия с результатом 207 квартир на 10 тысяч человек. Третье место у Казахстана: 181 квартира на 10 тысяч человек. В первую пятерку по объемам строительства также вошли Финляндия и Ирландия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс решить жилищный вопрос.

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