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Общество

1036 человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразилось 1 036 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (689 случаев), на третьем – Псковский район (279 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 437 случаев заражения коронавирусом, 2 096 человек выздоровело, 45 – умерло.

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1036 человек заболели коронавирусом в Пскове Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса 3437 жителей Псковской области заболели коронавирусом Псковская область попала в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 5 940 россиян заразились коронавирусом за сутки Более 8,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более 272 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах России Более 25,2 млн тестов на коронавирус провели в России 166 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
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