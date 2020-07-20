1036 человек заболели коронавирусом в Пскове

11:27, 20 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 036 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (689 случаев), на третьем – Псковский район (279 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 437 случаев заражения коронавирусом, 2 096 человек выздоровело, 45 – умерло.