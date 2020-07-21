1043 человека заболели коронавирусом в Пскове

09:37, 21 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 043 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на семь человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (694 случая), на третьем – Псковский район (280 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 454 случая заражения коронавирусом, 2 164 человека выздоровело, 45 – умерло.