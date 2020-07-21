Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
Грозы ожидаются на территории Псковской области 21 июля с 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Кроме этого, прогнозируется кратковременное усиление ветра, местами пройдут ливни.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
С 21 июля в Псковской области ожидается похолодание.