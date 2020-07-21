5842 жителя России заразились коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
20 июля в стране зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 782 человека.
Всего по состоянию на утро 21 июля в России выявлено 783 328 случаев заболевания коронавирусом, 562 384 человека выздоровело, 12 580 – умерло. В Псковской области выявлено 3 454 случая заражения коронавирусом, 2 164 человека выздоровело, 45 – умерло.