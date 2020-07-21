0
12:18
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
11:38
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
11:24
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
11:03
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:20
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
09:37
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
08:04
Псковичи просят установить пандус на лестнице
Еще новости
Общество

46 человек с коронавирусом умерли в Псковской области

В Псковской области скончался ещё один человек, инфицированный коронавирусом. Такие данные приводит официальный telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Таким образом, за весь период пандемии в регионе уже 46 человек умерли от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области возросло до 3 454. За всё время от заболевания вылечились 2 164 человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
46 человек с коронавирусом умерли в Псковской области 5842 жителя России заразились коронавирусом за сутки Более 8,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса 1043 человека заболели коронавирусом в Пскове 270 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса 694 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё 68 жителей Псковской области вылечились от коронавируса В Минобороны заявили о готовности новой вакцины от COVID-19 3 454 жителя Псковской области заразились коронавирусом Минздрав РФ: Применение вакцины от коронавируса невозможно вне клинических исследований
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
21 июля 2020
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
21 июля 2020
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
21 июля 2020
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
21 июля 2020
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
21 июля 2020
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
21 июля 2020
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
Псковичи просят установить пандус на лестнице
21 июля 2020
Псковичи просят установить пандус на лестнице
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место
21 июля 2020
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место

Идет загрузка...