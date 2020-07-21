46 человек с коронавирусом умерли в Псковской области

11:03, 21 июля 2020, ПАИ

В Псковской области скончался ещё один человек, инфицированный коронавирусом. Такие данные приводит официальный telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Таким образом, за весь период пандемии в регионе уже 46 человек умерли от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, общее количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области возросло до 3 454. За всё время от заболевания вылечились 2 164 человека.