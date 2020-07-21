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Общество

Сэкономленные на Дне города Пскова деньги направят в учреждения культуры

 

Фото: Дарья Хваткова.

Средства, которые останутся в бюджете из-за отмены массовых мероприятий на День города Пскова, направят как дополнительное финансирование в учреждения культуры. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коновалов пояснил, что в этом году городская администрация сменила стратегию финансирования массовых мероприятий. Раньше деньги направляли в управление культуры, после чего проводился конкурс на проведение мероприятий. Теперь же бюджетные средства на праздники направляются в качестве дополнительного финансирования напрямую в учреждения культуры. «То есть фактически учреждения культуры могут потратить средства на техническое совершенствование, на ремонт», - отметил спикер.

Заместитель главы администрации подчеркнул, что культурные учреждения ждали массовых мероприятий, поскольку многие из них жили во время пандемии на последние накопленные средства.

Какая звезда приехала бы на День города Пскова в 2020 году, если бы не коронавирус, неизвестно. Раньше выбор артиста происходил в марте, но из-за пандемии никто не успел заявиться. «Прорабатывать вопрос с продюсерскими центрами было невозможно», - отметил Коновалов.

Замглавы подтвердил, что народных гуляний на День города не будет, и рассказал, что салют 23 июля продлится 10 минут.

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