Два нарушения зафиксировали на ЕГЭ в Псковской области

12:15, 21 июля 2020, ПАИ

За время экзаменационной кампании в Псковской области комитет по образованию зафиксировал два нарушения требований к организации единого государственного экзамена. Об этом сообщил председатель профильного комитета Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов подчеркнул, что проверки проходят регулярно, как и в прошлом году. Но в условиях пандемии комиссия контролирует также наличие санитайзеров, термометрию и соблюдение других требований, установленных Роспотребнадзором.

Случаев списывания в 2020 году зарегистрировано не было.

В целом, ЕГЭ в регионе проходит в штатном режиме, констатировал Александр Седунов.