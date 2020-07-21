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Общество

Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали

В Псковской области за время проведения ЕГЭ не было зарегистрировано ни одного случая списывания. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ситуационный центр в Псковской области работает третий год подряд. Наши представители ведут наблюдение за аудиториями. Меток [зарегистрированных фактов списывания. – ПАИ] в этом году не было», - рассказал Александр Седунов.

Руководитель  профильного комитета отметил, что в этом году поступали замечания, касающиеся начала и завершения экзамена, но «они не экстраординарные».

Также Александр Седунов сообщил, что два замечания составили по нарушениям организации ЕГЭ в Псковской области.

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