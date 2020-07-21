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Общество

Продукцию из Псковской области вновь представят в Германии

В Германии вновь представят продукцию из Псковской области. Об этом рассказала директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в эфире проекта ПАИ-live 21 июля.

«Наш груз уже уезжал в Германию, получилась очень интересная сборная география, поскольку машина ехала через Псков, а уехала продукция из Дагестана, Северной Осетии, Чечни и Пскова», - рассказал Светлана Ярлыковская.

Спикер отметила, что отправка следующей машины в Германию запланирована на следующей неделе или в первую неделю августа.

«Готовимся к отправке, там уже будет большее количество наименований того, что производится в Пскове», - добавила Ярлыковская

Также директор Центра поддержки экспорта рассказала, что уже сейчас появилась возможность перспективы выхода на уровень тех же самых продаж, которые были до кризиса.

«Есть определенные вкусы, которые неизвестны зарубежному потребителю», - подчеркнула Светлана Ярлыковская, отметив, что должны пройти дегустации и презентации.

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