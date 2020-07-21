Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове

17:05, 21 июля 2020, ПАИ

В центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась выставка старинных фотографий псковских храмов, памятников Всемирного наследия – «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского фотографа, художника и путешественника Александра Потресова, которые были сделаны им в 1959-1960-х годах.

«Отец очень любил Новгород, пока не увидел Псков. Впервые он приехал в Псков с экспедицией Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища в 1959 году и был поражен уникальностью псковского зодчества. Вся псковская фотолетопись Александра Потресова – это гимн городу, его святыням и древностям, храмам, соборам, монастырям, которые теперь является всемирным наследием», – рассказал писатель Владимир Потресов, организатор выставки.

Посмотреть работы в библиотеке можно до 1 сентября. Выставка приурочена к 75-летию образования ЮНЕСКО и годовщине решения о внесении десяти храмов псковской архитектурной школы в основной список Всемирного наследия.