Псковская область остаётся в «зелёной зоне» по коэффициенту распространения коронавируса

19:36, 21 июля 2020, ПАИ

В Псковской области коэффициент распространения коронавируса меньше единицы. Это говорит о том, что распространение инфекции в регионе сокращается. Показатели распространения COVID-19 во всех российских регионах подсчитали авторы telegram-канала «Мюсли вслух» на основе данных официального сайта стопкоронавирус.рф на 21 июля.

Псковская область занимает девятое место среди других субъектов России, коэффициент здесь равняется 0,8 балла.

Индекс меньше единицы означает, что распространение инфекции сокращается. Также этот показатель учитывается при оценке этапа снятия ограничений по COVID-19. Этот параметр показывает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Так, Псковская область с показателем 0,8 занимает девятое место среди других регионов. К такому же индексу подошли ещё 12 субъектов РФ, в их числе Санкт-Петербург. Наименьший коэффициент зарегистрирован в Республике Калмыкии – 0,4 балла.

Уже в 41 регионе коэффициент не достигает единицы, то есть соответствует «зелёной зоне». В «красной зоне» (значения от 1,1) находятся 17 регионов. В Севастополе коэффициент достиг 5 баллов.

3 454 жителя Псковской области заразились коронавирусом.