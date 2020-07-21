Михаил Ведерников поздравил Александра Котова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Эта высокая и почётная награда является убедительным свидетельством исключительной компетентности, искренней самоотдачи и многолетней успешной работы на благо Псковской области и всей страны», – отметил губернатор в своём Instagram.
«Искренне рад, что такие выдающиеся и неравнодушные люди трудятся в Псковской области», – добавил Михаил Ведерников.