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Общество

Образ преподобного Симеона Псково-Печерского подарил митрополит Тихон Спасо-Казанскому монастырю

Фото пресс-службы Псковской епархии

Образ преподобного Симеона Псково-Печерского подарил митрополит Псковский и Порховский Тихон Спасо-Казанскому монастырю города Острова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Также владыка совершил Божественную литургию в обители. Ему сослужили: иерей Георгий Назаренко, клирик Спасо-Казанского монастыря; иерей Сергий Бебенин, клирик Спасо-Казанского монастыря; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Фото пресс-службы Псковской епархии

На богослужении молились настоятельница Спасо-Казанского Симанского женского монастыря игуменья Маркелла (Павлова) с сестрами и прихожане обители.

По окончании литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом. Всем богомольцам были вручены келейные книжицы архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

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