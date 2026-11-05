Историк Подлинев объяснил, почему псковичи присягнули Лжедмитрию II

22:49, 05 ноября 2026, ПАИ

Присяга псковичей Лжедмитрию II в Смутное время была продиктована не стремлением к отделению от Русского государства, а избытком патриотизма. Об этом заявил магистр исторических наук, популяризатор истории, экскурсовод, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Никита Подлинев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

Значительную часть Смутного времени Псков находился под присягой Лжедмитрию II. В одном из текстов XVII века – «Повести о отложении псковичей от Московского государства» – это было охарактеризовано как отложение города от Русского государства. Однако, как подчеркнул эксперт, речь не шла о попытке восстановить независимость Пскова или присоединить его к иностранному государству.

«События, происходившие в Пскове, в том числе присяга Лжедмитрию II, были связаны, как ни странно, с избытком того, что мы в современной интерпретации можем назвать патриотизмом», – отметил Никита Подлинев.

По его словам, псковичей оттолкнуло от царя Василия Шуйского несколько факторов: поборы, несправедливость по отношению к простолюдинам, а также договор Шуйского со Швецией в начале 1609 года о передаче шведам части русских земель в обмен на помощь в борьбе с Лжедмитрием II. Для псковичей такой шаг был неприемлемым, подчеркнул историк.