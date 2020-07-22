Главврач областной больницы: Владимир Иванов первым начал оперировать новорождённых с пороками развития

09:44, 22 июля 2020, ПАИ

Хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов стоял у истоков развития хирургии новорожденных в стенах Псковской областной больницы. Об этом сообщил главный врач медучреждения Анатолий Волков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Оценивая значение личности Владимира Ивановича и как человека, и как хирурга, как профессионала, я бы назвал это целой эпохой в развитии хирургической помощи в больнице, – отметил он. – Владимир Иванович, будучи детским хирургом (больница в 1977-90-х годах была смешанной: мы оказывали помощь и детям, и взрослым), первым внедрил в стенах нашей больницы хирургию пороков развития, аномалий развития новорожденных детей. Это были заболевания желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, легких».

Затем Владимир Иванов работал заместителем главного врача по хирургии, первым в больнице выполнил лапароскопическую полицистоскопию. «То есть новаторство Владимира Ивановича не ограничивалось детьми. В это же время Владимир Иванович развивал и торакальную хирургию в больнице, потому что пациенты с торакальной патологией появлялись в наших стенах. И, например, тяжелые пациенты с констриктивными перикардитами были пациентами Владимира Ивановича на операционном столе», – рассказал Анатолий Волков.

«Затем, в 2000-е годы, когда развитие хирургии в больнице шло уже по другому направлению (это внедрение рентгенохирургических технологий), Владимир Иванович стоял у истоков развития и организации службы нашей больницы. Сейчас это мощное отделение: шесть коек, различные профили, не только кардиология – это и нейрохирургия, это и нефрология, и отоларингология, и море других направлений. Владимир Иванович – хирург-новатор. Еще раз повторюсь, с его именем связана целая эпоха развития хирургии в стенах нашей больницы», – продолжил Анатолий Волков.

Главный врач Псковской областной клинической больницы пояснил, что начало оказания хирургической помощи новорожденным детям всегда было сопряжено с определенным риском потерять ребенка на операционном столе. «И поэтому не в каждой, не в любой больнице, не в каждом регионе хирурги брались выполнять подобные оперативные вмешательства. Владимир Иванович рискнул, и он стоял у истоков развития хирургии новорожденных в стенах Псковской областной больницы», – добавил он.

23 июля Владимир Иванов получит знак почетного гражданина Пскова.

О том, как Владимир Иванов проводит сложнейшие операции, смотрите в эксклюживном видео здесь. Корреспондент ПАИ снимал уникального доктора прямо в операционном зале.