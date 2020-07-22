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Общество

Владимир Иванов о звании: На мне высокая моральная ответственность

Хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов завтра, 23 июля, получит знак почетного гражданина Пскова. Псковское агентство информации спросило у самого медика, что для него значит это событие.

«На мне высокая моральная ответственность, поскольку я все-таки представляю не только самого себя, не только нашу больницу, а всех медиков нашей области и города в частности», - поделился Владимир Иванов.

Хирург признался, что новость о присвоении звания почетного гражданина Пскова была для него неожиданностью. «Простые люди, обыкновенные трудящиеся, и я в том числе трудящийся, – там же таких людей, наверное, никогда даже и не рассматривали», - отметил пскович.

Важнейшими качествами врача псковский хирург считает честность, ответственность и доброжелательность. «Ответственность. Все-таки ты работаешь не со станком, который сломался и сломался, ты работаешь с живым пациентом: он живет, у него есть свои жизненные планы, у него есть своя жизнь, у него есть семья, есть какая-то ответственность, рабочая, профессиональная, личная», - настаивает Владимир Иванов.

Врач рассказал, что отношение к медикам несколько десятилетий назад изменилось не в лучшую сторону. Когда медицину перевели в сферу услуг, отношение к врачам стало потребительским. «Сейчас все чаще и чаще встречаешь, что пациент заходит – не просто постучаться не может, а открывает дверь ногой: «А вот ты мне обязан!» А почему я тебе обязан?» - недоумевает врач, стоявший у истоков развития хирургии новорожденных в Псковской области.

Но сейчас, во время пандемии коронавируса, медики снова вышли на первый план, отметил Владимир Иванов. С этим он связывает и присвоение этого почетного звания «обыкновенному трудящемуся», но при этом легендарному врачу, спасшему десятки тысяч людей.

В День города, 23 июля, Владимир Иванов получит знак почетного гражданина Пскова.

О том, как Владимир Иванов проводит сложнейшие операции, смотрите в эксклюзивном видео ПАИ.

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