0
12:42
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
12:00
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
11:27
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
11:26
Дело о стульях для музыкальной школы направили в суд
10:35
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:22
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
Еще новости
Общество

С начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза

В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём ежегодном докладе правительства в Госдуме, пишет газета «Известия».

Рынок труда поменялся из-за коронавируса. Сейчас безработными в России считаются порядка трёх миллионов человек.

«Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек», — добавил Михаил Мишустин.

22 июля председатель правительства Михаил Мишустин выступил со своим первым отчётом о работе кабинета министров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
22 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
22 июля 2020
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
22 июля 2020
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
Дело о стульях для музыкальной школы направили в суд
22 июля 2020
Дело о стульях для музыкальной школы направили в суд
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
22 июля 2020
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
22 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
22 июля 2020
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
Пресс-завтрак с руководителем УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
22 июля 2020
Пресс-завтрак с руководителем УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Идет загрузка...