С начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза

12:13, 22 июля 2020, ПАИ

В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём ежегодном докладе правительства в Госдуме, пишет газета «Известия».

Рынок труда поменялся из-за коронавируса. Сейчас безработными в России считаются порядка трёх миллионов человек.

«Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек», — добавил Михаил Мишустин.

22 июля председатель правительства Михаил Мишустин выступил со своим первым отчётом о работе кабинета министров.