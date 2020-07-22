И. о. главного врача Псковского госпиталя ветеранов назначен Сергей Белявский
Сергей Белявский, бывший руководитель Псковского областного онкологического диспансера, назначен на должность и. о. главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн. 22 июля нового руководителя представили коллективу учреждения, передает корреспондент Псковского агентства информации.
У Сергея Белявского есть опыт зарубежной работы. После возвращения в Россию в 2009 году он два года служил в комитете по здравоохранению Псковской области. Потом долгое время работал в фонде обязательного медицинского страхования региона. В 2015 году перешел в Псковский областной онкологический диспансер, где в том числе исполнял обязанности главного врача.
Бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов стал директором профсоюзного курорта «Хилово».