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Общество

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса

Фото: Андрей Степанов.

Министерство здравоохранения России готово выпустить вакцину от COVID-19, но на особых условиях. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Параллельно выпуску вакцины будет идти сбор данных о ее эффективности и безопасности. «Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат», - сказал Мурашко.

Министр отметил, что действенность и безопасность вакцины сейчас подтверждаются, но чем больше людей будут получать лекарство, тем быстрее пойдет сбор данных, которые проанализируют специалисты.

Ранее академик РАН заявил, что к Новому году пандемия коронавируса не утихнет.

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