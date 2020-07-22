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Общество

ВИДЕО: Сергей Белявский рассказал о задачах на новом рабочем месте

Перед и.о. главного врача Псковского областного госпиталя ветеранов Сергеем Белявским стоит задача  переформатировать Псковский госпиталь ветеранов в гериатрический центр региона. При название «госпиталь ветеранов» сохранится.

Бывший руководитель Псковского областного онкологического диспансера Сергей Белявский,  назначен на должность и. о. главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн 22 июля. Его представили коллективу учреждения.

Бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов стал директором профсоюзного курорта «Хилово».

 

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