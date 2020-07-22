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Экономика

Нулевые кредиты непопулярны у псковского бизнеса

Сумма одобренных кредитов под 2% в Псковской области больше, чем сумма займов под 0%. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«Программа кредитов под 0% не отменена, но здесь наблюдается меньше активности со стороны банков, а также со стороны самих предприятий», - рассказал гость эфира. Необходимость в нулевых кредитах, по мнению руководителя профильного комитета, у псковских предпринимателей отпала после того, как появилась субсидия на зарплату. «Нулевые кредиты все-таки нужно возвращать», - отметил спикер.

Также банки продолжают выдавать займы на инвестиционные цели. Так, финансовые организации поддержали один из крупнейших проектов в южной зоне, связанный с молочным животноводством.

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